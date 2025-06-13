Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, uzun yıllardır çarşamba ve cumartesi günleri kurulan pazar alanının can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığı gerekçesiyle geçici olarak Fatih ve Gaybi Efendi mahallelerindeki alanlara taşınacağını açıkladı.

Başkan Kahveci, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda hizmet veren Çamlıbahçe Pazar Yeri’nin teknik incelemeler sonucu depreme karşı dayanıksız olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle yıkıldığını hatırlattı. Önceki belediye yönetiminin aynı noktada yeni bir pazar projesi planladığını ifade eden Kahveci, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla bu projeden vazgeçildiğini belirtti.

Yeni pazar yerinin mevcut alana yaklaşık 100 metre mesafede başka bir noktaya taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kahveci, geçici olarak sokak aralarında kurulan pazarın ciddi trafik ve güvenlik sorunlarına yol açtığını vurguladı. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve belediye birimlerinin raporları doğrultusunda hazırlanan dosyanın İl Trafik Komisyonu’na sunulduğu ve komisyonun 3 Haziran 2025 tarihli kararıyla belediyenin gerekçelerini haklı bulduğu bildirildi.

Kahveci, TÜİK verilerine göre Kütahya’daki kayıtlı taşıt sayısının 2022 yılında 221 bin iken 2025 yılı Nisan ayında 269 bine ulaştığını, artan araç trafiğiyle birlikte dar sokaklarda kurulan pazarların ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalelerini zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca pazar yerinin Abdurrahman Paşa İlkokulu’na bitişik olması nedeniyle okul saatlerinde öğrenci güvenliğini tehdit ettiği de açıklandı.

"Bu bir yasaklama değil, geçici bir önlemdir"

Başkan Kahveci, alınan kararın bir yasaklama değil, kamu düzeni ve güvenliği ile ulaşım akışını sağlama amacı taşıyan geçici bir düzenleme olduğunu vurguladı. Yeni pazar alanı tamamlanana kadar, esnaf ve vatandaşların en az etkilenmesini sağlayacak çözümler üzerinde çalıştıklarını belirten Kahveci, pazarcılar odası, esnaf ve halkla iş birliği içerisinde süreci yönetmek istediklerini dile getirdi.

"Bu şehirde emek veren her esnafımız bizim için kıymetlidir. Onların haklarını korumakla birlikte halkımızın güvenliğini de sağlamak zorundayız" diyen Kahveci, tüm Kütahyalıları sağduyu ve iş birliğine davet etti.