Eğitim uzmanları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ailelerine, sınava günler kala çocuklarının strese girmemeleri için rahatlatıcı sözler söylemelerini ve evdeki olağan akışı bozmamalarını önerdi.

Erzincan Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Eyüp Can Yazıcı, LGS kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak olan merkezî sınav öncesi veli ve öğrencilere önerilerde bulundu.

Sınava hazırlığın bir süreç olduğunu hatırlatan Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Eyüp Can Yazıcı, "Şimdi uzun zamandır yoğun bir şekilde verdiğiniz emeklerin karşılığını alma vakti. Son günlerde kaygı düzeyiniz artabilir, unutmayın ki kaygı doğaldır ancak kontrol edilebilir. Sınavdan sonraki sürece ilişkin umutlarınıza ve olumlu düşüncelerinize odaklanmak size yardımcı olacaktır. Sınav öncesi son günlerde sevdiklerinizle vakit geçirmek ve onlarla duygularınızı paylaşmak size iyi gelecektir. Bu günlerde uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmeli, bedeninize iyi bakmalısınız. Örneğin alıştığınız uyku vaktinden önce yatağa girmeyin, bedeninizi çok fazla yormayın, sınav sabahı hafif ve dengeli bir kahvaltı yapın" dedi.

Eyüp Can Yazıcı, sınava giderken alınması gereken evrakların önceden hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca giriş belgenizde yazılı olan bina ve salona önceden giderek sınava gireceğiniz sırayı görebilirsiniz. Sınav sabahı binaya gülümseyerek, dik bir duruşla ve özgüvenli bir şekilde girmenizi tavsiye ederim. Şimdiye kadar verdiğiniz emekleri düşünerek başaracağınıza olan inancınızı kendinize hatırlatmanız çok önemli. İşte, sizi hedefinize ulaştıracak olan o kağıtlar geldi! Kitapçıklar ve cevap kağıtlarının dağıtılmasının ardından salon görevlilerinin talimatlarını dikkatlice dinleyin. Sınav başladıktan sonra tüm dikkatinizi sorulara verin, cevaplamakta zorlandığınız sorular üzerinde çok fazla vakit geçirmeyin. O soruya tekrar dönmek üzere diğer soruya geçin ve sınava devam edin. Süreyi etkili kullanın ve tüm sorulara vakit ayırın. Cevap kağıdı üzerinde gereksiz bir iz, buruşukluk ya da işaretleme yapmayın.

Bu sınav geçecek; ama gösterdiğiniz emek, inanç ve cesaret, hayat yolculuğunda hep sizinle birlikte yürüyecek. Çünkü gerçek başarı, pes etmeden elinden gelenin en iyisini yapabilmektir. Kendinizle gurur duymayı unutmayın, sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.