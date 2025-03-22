Uluslararası dans yarışmasına hazırlanan Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe’de çalışan özel bireylere, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde sürpriz bir ziyaretle yapıldı.

Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kusursuz Kafe, Ramazan ayı nedeniyle tadilata girerken kafede çalışan özel bireyler, uluslararası dans yarışması hazırlıklarına başladı. Bu özel günde, Düzce BELKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz, beraberinde İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar ve sevilen sanatçı Recep İvedik’in Nurullah ağabeyi Nurullah Çelebi ile birlikte özel bireyleri ziyaret etti.

Ziyarette, Nurullah Çelebi özel bireylere çiçek takdim ederek, "Bu çiçeği bütün arkadaşlarım adına size takdim ediyorum. Çünkü şu anda çok güzel bir iş yapıyorsunuz. İnşallah halk oyunlarıyla hem ülkemizi hem de Düzce’mizi temsil edeceksiniz. Bu güzel günde birlikte olmak, sizin gibi güzel insanlarla bir arada olmak bizim için bir gurur. İyi ki varsınız" dedi.

Çiçek takdimi sonrası, özel bireylerin folklor provaları izlendi.