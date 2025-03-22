Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart’ta düzenlenen ‘Ekinoks Macerası’ etkinliğinde, 9-14 yaş arasındaki bilim meraklısı çocuklar gökyüzü gözlemi yaparak eğlenceli bir akşam geçirdi.

Bursa’da gençlere bilimi sevdirerek kentin teknolojiye değer veren kimliğini ön plana çıkarmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü iş birliğiyle Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde ‘Ekinoks Macerası’ etkinliği düzenlendi. Gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart’ta yapılan etkinliğe, 9-14 yaş arasındaki çocuklar katıldı. Bilim, tarih ve gökyüzü ile aynı anda buluşan bilim meraklıları, gün boyunca düzenlenen müze gezisi, eğlenceli atölye çalışmaları, VR deneyimi ve gökyüzü gözlemi ile keyifli bir gün geçirdi. 8500 yıllık geçmişi bulanan Arkeopark’ta adeta zamanda ve uzayda yolculuk yapan öğrenciler, ekinoksun gizemini keşfetme fırsatı buldu. Gece boyu süren etkinlikler renkli görüntülere sahne olurken, Bursa’da adeta bilim rüzgarı esti.

Bilim ve Teknoloji Şube Müdürü Fatih Aliyazıcıoğlu, 21 Aralık’ta kış ekinoksunu kutladıklarını hatırlatarak 21 Mart’ta da bahar ekinoksunu özel bir etkinlikle kutladıklarını söyledi. Öğrencileri, tarih dolu bir alanda bilim ve teknolojiyle buluşturduklarını belirten Aliyazıcıoğlu, "Ekinoks Macerası etkinliğiyle öğrencilerin, bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefledik. Çocukların aynı zamanda bilgi ve becerilerini geliştirmesini amaçladık. Sanal gerçeklik ve kazı atölyeleri, gökyüzü gözlemi ile öğrencilerimiz bilim dolu bir gün geçirdi. Ekinoksun anlam ve önemini uygulamalı bir şekilde anladılar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey de bilimin ulaşılabilir olmasını, gençlerin bilim dolu etkinliklerle buluşmasını önemsiyor. Önümüzdeki dönemde bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.