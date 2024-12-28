Samsun’un Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşaktan Kuşağa Türk Müziği Konseri’, sanatseverlere müzik şöleni yaşattı.
Programda, OMÜ Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Atakum Belediyesi Korosu sanatçıları, geçmişten bugüne birbirinden özel Türk sanat müziği eserlerini seslendirdiler. OMÜ Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Serkan Zevkibol eşliğinde verilen konser, Ata Sahne’de sanat şöleni yaşatırken, sanatçılar performanslarıyla beğeni topladı.
OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk müzikleri Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yener’in seslendirdiği eserlere eşlik eden seyirciler, sanatçıyı ayakta alkışladı. Konserin minik solistleri de seyircilerden tam not aldı.