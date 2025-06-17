Kuşadasıspor, altyapı yapılanmasında önemli bir adım atarak Aydın futbolunun deneyimli ismi Tevfik Ata Tekin’i altyapı sorumluluğu görevine getirdi.

Daha önce Aydınspor, Bergamaspor ve Muğlaspor gibi kulüplerde görev yapan Tekin, özellikle genç yeteneklerin keşfi ve gelişimi konusundaki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor. Kuşadasıspor’da da benzer bir vizyonla hareket edeceği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Kudret Durdu "Tevfik Ata Tekin hocamızın altyapımıza katılması, Kuşadasıspor’un geleceğine yönelik çok değerli bir yatırımdır. Kendisi Aydın futbolunun yetiştirdiği en kıymetli teknik adamlardan biri. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Bu şehri ve bu formayı benimseyen gençleri Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bu yolda Tevfik hocamızla birlikte güçlü bir yapı kuracağımıza inanıyoruz" dedi.

Yeni sezon öncesi altyapı çalışmalarına hız verilmesi beklenirken, Tekin’in önümüzdeki günlerde hem spor okulları hem de genç takımlar düzeyinde detaylı bir planlama yaparak çalışmalara başlayacağı belirtildi.