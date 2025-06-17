Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Battalgazi ilçesinde meydana gelen ilk kazada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç, Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Kapıkaya Mahallesi mevkisinde bisiklet süren Mehmet Fatih Özpan’a (14) çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen çocuk kurtarılamadı.

Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde meydana gelen diğer kazada ise H.G. idaresindeki 23 AEY 830 plakalı kamyon karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.Ö.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.