Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı yakacak yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Davutlar Mahallesi’nde belirlenen adreslere kömür desteğinde bulunuldu.

Ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek amacıyla sosyal yardım çalışmalarını artıran Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle yakacak yardımlarına hız verdi. Her kış ortalama 2 bin 500 aileye yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda son adresi Davutlar Mahallesi oldu. Davutlar Mahallesi’nde belirlenen adreslere kömür paketlerini teslim eden ekipler, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerin yüzünü güldürdü. Yakacak yardımına Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Birtan Tütüncü de katıldı. Kuşadası Belediyesi’nin yakacak yardımı, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kent genelinde kış boyunca sürecek. Hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 444 71 14 Numaralı Güvercin Masa hattını arayabilecek.