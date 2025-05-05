Yaz mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte Kuşadası sahilleri dolup taşarken, masasını ve sandalyesini kapan sahile iniyor. +

Kuşadası halkı, çayını, kahvesini alıp deniz kenarına kurduğu küçük düzeneklerle doğayla iç içe vakit geçiriyor. Kimisi kitabını okuyor, kimisi arkadaşlarıyla sohbet ediyor, kimisi ise sadece ufka dalıp denizi seyredip huzur buluyor. Belediyenin kıyı düzenlemeleriyle daha erişilebilir hale gelen sahil şeridi, adeta bir açık hava salonuna dönüşüyor. Manzara, deniz ve huzurun bir araya geldiği Kuşadası sahilleri, sadece tatilciler için değil, her gün bu güzelliği solumak isteyen yerel halk için de vazgeçilmez bir yaşam alanı haline geliyor.

Masasını deniz kenarına kuran Mehmet Ali Aydın, "Evde oturmaktansa gelip burada dalga sesleri eşliğinde çayımı içmek en büyük keyfim" diye konuşurken, Ayşe Aydın ise, "Denizin hemen dibindeyiz, böyle bir manzarayla yaşamak büyük şans" sözleriyle sahilin cazibesini dile getirdi.