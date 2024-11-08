‘Daha temiz bir kent’ hedefi ile çalışan Kuşadası Belediyesi, 7/24 esasına göre yürüttüğü kesintisiz mesai ile günlük çöp toplama faaliyetlerini aksatmadan sürdürürken düzenli olarak gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmaları ile de kenti pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunma amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklar ile parklar, yeşil alanlar ve meydanlarda düzenli olarak detaylı temizlik çalışması yürütülüyor. Çalışmalarda ekipler yolları köpüklü suyla yıkamanın yanı sıra özel tasarımlı araçlarla da süpürüyor. Günlük olarak tüm bölgelerde yapılan mıntıka temizliğiyle birlikte Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası temiz bir görünüme kavuşuyor.

Kentin farklı mahallelerini köşe bucak temizleyen ekipler, ayrıca yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini de yıkayarak kir ve kokudan arındırıyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri bünyesinde yer alan ilaçlama birimi ise yıl boyunca, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele ediyor. 28 personel ve 4 araçtan oluşan birim, kent genelindeki durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ile çöp konteynerlerini düzenli olarak ilaçlıyor.