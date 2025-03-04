Kuşadası Belediyesi, kentin kamusal alanlarında yürüttüğü detaylı temizlik ve hijyen çalışmaları ile toplum ve çevre sağlığını korumayı sürdürüyor. 7 gün 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra mahalleleri dip köşe temizliyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen detaylı çalışmaların son adresi Kadınlar Denizi Mahallesi oldu. 584 Sokak’la başlayan çalışma kapsamında yollar süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri ve sepetleri ile park ve yeşil alanlarda bulunan oturma ve oyun grupları özel solüsyonlarla dezenfekte edildi. Yol kenarlarında oluşan yabani otları biçen ekipler, gerekli ağaç budamalarını da gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi’nin özenli çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.