Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların erken yaşta trafik eğitimi alabilmesi amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı, Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Kuşadası Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde verilen uygulamalı trafik eğitimine katılan öğrenciler, bir yandan eğlenirken bir yandan da faydalı bilgiler edindi. Yavansu Mahallesi’nde bulunan 4 bin 200 metrekarelik alanda çocukların uygulamalı trafik eğitimi alması için hizmete açılan ‘Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı’na Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri misafir oldu. Trafik Parkını ziyaret eden öğrencilere, trafik polisleri tarafından trafik ortamı, kuralları, kültürü ve kazaların en aza indirilmesi ile ilgili bilgi aktarıldı. Yaya geçidini nasıl kullanacakları da gösterilen öğrencilere ayrıca trafik ışıkları ve trafik tabelalarının ne anlama geldiği öğretildi. Aldıkları teorik ve pratik eğitimden büyük mutluluk duyan öğrenciler, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı’nda eğitimler Kuşadası Belediyesi, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile belirli aralıklarla devam edecek.