Ataşehir’de vatandaşların doğayla iç içe üretim yapmalarını amaçlayan "Kent Bostanları" projesinde yeni dönem için başvuru süreci tamamlandı. Barbaros Mahallesi için 2. dönem, Mevlana Mahallesi için ise 1. dönem kayıtları kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri sonucunda yeni bostan sahipleri belli oldu.

"Kent Bostanları" projesi kapsamında Barbaros ve Mevlana mahallelerinde yeni dönem başvuruları tamamlandı, kura çekilişiyle yeni hak sahipleri belirlendi. 5-10 Nisan 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 11 Nisan’da yapılan çekilişle Barbaros Kent Bostanı için 170 asil ve 170 yedek, Mevlana Kent Bostanı için ise 165 asil ve 165 yedek isim belirlendi. Bostan hakkı kazanan vatandaşlar, kendilerine ayrılan alanlarda ekim-dikim yaparak kendi ürünlerini yetiştirebilecek.

Tüm asil hak sahipleri ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in katılımıyla, 20 Nisan Pazar Günü saat 15.00’da Mevlana Mahallesi’ndeki bostan alanındaki açılışta kesin kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Başkan Onursal Adıgüzel’in açılış konuşmasının ardından, hak sahipleri kura numaralarına karşılık gelen tarhlarda hazır bulunan fideleri dikerek birlikte can suyu verecek.