Kuşadası’nda kamu hizmetlerini tek çatı altında toplamaya hazırlanan Kuşadası Belediyesi, mevcut otogar alanında yapılacak olan Belediye Hizmet Kompleksi projesinde ikinci aşamaya geçti. Projelendirme çalışmalarına resmen start verildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uzman paydaşlarla bir araya gelmeye hazırlanırken, fizibilite ve envanter çalışmaları da eş zamanlı olarak başladı.

Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin bulunduğu alanda yükselecek olan bu modern yapı, belediyeye ait tüm hizmet birimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumlarını da bir araya getirerek vatandaşlara hızlı, kolay ve konforlu hizmet sunacak. Başkan Günel’in kararlılığıyla şekillenen proje, kenti yalnızca fiziksel olarak değil, kamu hizmetleri açısından da dönüştürmeyi hedefliyor. Projenin mimari süreci için Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Kuşadası Mimarlar Odası Şubesi ve bağlı olduğu İzmir Mimarlar Odası Başkanlığı ile görüşmelere başlamak için ön hazırlıklar yapılıyor. Konunun uzmanlarıyla yürütülecek iş birliği sayesinde, hem estetik hem de işlevsel açıdan örnek bir yapının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Günel; "Kuşadası Belediyesi Hizmet Kompleksi’ni, hemşehrilerimize hak ettikleri modern hizmet ortamını sunmak üzere projelendiriyoruz. Kentimize değer katacak bu önemli yatırımın ikinci aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Mimarlar, mühendisler ve ilgili meslek odalarıyla temaslarımıza başlamak için bürokratlarımıza gerekli talimatları vererek envanter listelerimizi hazırlatıyoruz. Kuşadası’nı geleceğe taşıyacak bu vizyoner projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Şehrin kalbinde yükselecek olan bu kompleksle Kuşadası, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren değil, geleceğin akıllı kenti olma yolunda da güçlü bir adım atmış olacak.