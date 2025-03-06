Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi’ne yapılan üstyapı yatırımları aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yaklaşık 5 bin metrekare daha yeni yol kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar sayesinde alt ve üstyapıyla ilgili köklü sorunları çözüme kavuşan Davutlar Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları sürüyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Cömert, 6624 ve 6625’inci sokaklardaki 4 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Kaldırım ve bordür imalatının da yapıldığı çalışma kısa sürede tamamlanacak.

Ekipler, 3 sokaktaki yol yenileme işlemini bitirdikten hemen sonra şu an eskiyen zeminin söküldüğü Özturan ve Çoban sokakları bin metrekare kilit parke taşıyla kaplayacak. Böylece Davutlar Mahallesi toplamda 5 bin metrekare daha yeni yola kavuşacak. Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in ilk hizmet döneminde de Davutlar’da 8 cadde ile 78 sokağın yol ve kaldırımlarını bütünüyle yenileyerek yaya ve sürücüler için konforlu bir hale getirmişti.