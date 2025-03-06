Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde gramaj, hijyen koşulları ve üretim standartları titizlikle inceleniyor.

Burhaniye Belediyesince, yapılan kontrollerde kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için 7/24 sahada görev yapıyor. Halk sağlığını ön planda tutarak tüm kontrolleri titizlikle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.