Eğitim alanında yaptığı yatırımlar ve eğitim kurumlarına verdiği destekle takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasında, kentteki ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler için kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi kentteki öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılında yalnız bırakmadı. Ülke genelinde süren ekonomik krizden çocukları eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin etkilenmemesi için yıl boyunca yanlarında olan Kuşadası Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan ve velilerden alınan ihtiyaç listeleri doğrultusunda her öğrenci için özel olarak hazırlanan kırtasiye paketlerinin dağıtımı, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Davutlar Ek Hizmet Binası önünde gerçekleşti.

Veliler derin bir nefes aldı

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılan kırtasiye malzemesi dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen de katıldı. Kırtasiye paketlerini teslim alan öğrenciler ise her zaman yanlarında olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.