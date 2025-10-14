Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği hizmetine bu yıl da başladı. Öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yaşama geçirilen uygulama 2025-2026 akademik yılı boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediyesi’nin kentteki üniversite öğrencilerine yönelik yaşama geçirdiği ücretsiz akşam yemeği hizmeti ARYA A.Ş’nin Gazibeğendi Tesisleri’nde başladı. Dördüncü senesine giren ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamada her gün 4 çeşit yemek çıkıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kartını gösteren üniversiteliler, yüzleri güldüren hizmetten hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

Başkan Ömer Günel, ücretsiz akşam yemeği uygulamasının ilk gününde, ARYA A.Ş Gazibeğendi Tesisleri’ne gidip, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere yeni akademik yılda başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimize Kuşadası Belediyesi olarak destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimize bugüne kadar 200 bin porsiyon yemek ikramında bulunmuşuz. Ekonomik açıdan zor günler geçirdiğimiz bugünlerde onların her zaman yanında olacağız. Öğrencilerimiz mutluysa biz de mutluyuz. Sosyal belediyecilikten asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan ise "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her zaman öğrencilerimizin yanında. Aslında öğrencilerimiz için verilen ücretsiz akşam yemeği burs niteliği taşıyor. Hizmet sayesinde öğrencilerimizin omzundan her ay ciddi bir yemek masrafı kalkmış oluyor" diye konuştu.

Yemekleri çok beğendiklerini belirten ADÜ’lü öğrenciler de Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.