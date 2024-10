Hatay’da vatandaşların biber kurutup satarak geçimini sağladığı Yenihisar Mahallesi’nde adeta evler kırmızıya büründü. Damlarda ve balkonlarda kurutularak üretilen kurutmalık biberin demeti 500 TL’den alıcı buluyor.

Türkiye’nin verimli topraklarından olan Hatay’da üretilen meyve ve sebze çeşitliliği üst düzeyde. Zeytin üretimiyle ün salan Altınözü ilçesinde kapya biber hasadında da sona gelindi. İlçenin biber üretimi konusunda en önemli olan Yenihisar Mahallesi’nde biber hasadının ardından kurutmalık biber mesaisi başladı. Biber hasadının ardından toplanan biberler, ay boyunca iplere dizilerek evlerin damlarına ve balkonlarında kurutmaya bırakılıyor. Mahallenin geçim kaynaklarından biri olan kurutmalık biber, geçen yıl bir demeti 300 ila 350 TL arasında satılırken bu yıl ise 500 TL arasında alıcı bulunuyor. Bu yıl hasadın çok iyi geçtiği biberde, geçen yıl 10 bin demet üretilirken bu yıl 2 katına çıkarak 15 ila 20 bin demet kurutmalık biber üretildi. Evlerin damlarında ve balkonlarına asılarak oluşan görsel şölen oluşturan kurutmalık kapya biberler adeta köyü kırmızıya bürüdü. Köydeki eşsiz görüntü dron ile görüntülendi.

“Kurutmalık olan biberlerin bir demeti 500 TL civarında satılıyor”

Geçen yıla göre bu yıl daha fazla kurutmalık biber üreten Edvan Öztürk, “Biberin meşakkatli yolculuğuna Şubat ayında başlıyor. Biberler 2 ay sonra kırmızılaştığında toplanır. Kırık biberler salçalık ve toz biberlik oluyor. Sağlam olan biberler ise kurutmalık olarak yapılıyor. Yenihisar Mahallesi’nin geçim kaynaklarından birini kurutmalı biber oluşturuyor. Yaptığımız kurutmalık biberler, Türkiye geneline gönderiliyor. Kurutmalık olan biberlerin bir demeti 500 TL civarında satılıyor. Biberler toplandıktan sonra 2 ay sonra kuruyor. Kurutulan biberler, köftelik yemeklerde ve salçalık biberlerde kullanılıyor. Bu mahalleye gelenler bu zamanlarda kırmızı köy diye adlandırıyorlar. Biberlerin acısı ellerden başlıyor yakmaya ama insanların ekmek parasını kazanmak için dayanıyor. Bu yıl hasat çok iyi oldu. Geçen yıl burada 10 bin demet yapılmıştı. Bu yıl ise 15 ila 20 bin demetle 2 katına çıktı” dedi.

“Her yıl bu aylarda bütün damlar ve balkonlar kıpkırmızı oluyor”

Kurutmalık biberlerin mahallenin geçim kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Cuma Öztürk, “Bizim burada genellikle biber işleriyle uğraşılır. Biberler geçim kaynağımız olduğu için her evin her damında bulunur. Geyik boynuzu dediğimiz biber cinsini topladıktan 2 ay sonra kuruyor. Kurutmalık biberi geçen yıl 300 ila 350 TL arasında satarken bu yıl ise 500 civarında satılıyor. Kurutmalık biber geçen yıla göre daha fazla var. Örneğin geçen yıl 500 demet varken bu yıl ise Bin demet ürettik. Her yıl bu aylarda bütün damlar ve balkonlar kıpkırmızı oluyor” ifadelerini kullandı.