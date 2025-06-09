SİNOP (İHA) – Sinop’un Durağan ilçesinde çobanların bulduğu yavru ceylan, keçi sütü ile beslenerek hayata tutundu.

Durağan Çerçiler köyü Kirencik Mahallesi’nde keçi otlatan Çatalcı ailesi, ormandan gelen sesler üzerine, annesi olmayan yeni doğmuş yavru ceylanı fark ederek, himayelerine aldı. Durumu da ilgili kurumlara ilettiler.

Ceylana çok iyi baktıklarını ve yetkililerin gelmesini beklediklerini dile getiren Abdullah Çatalcı, "Keçilerimi otlatırken ormanın tehlikeli bir bölgesinde yalnız ve sesi az çıkan yavru ceylan buldum. 4 gündür yavru ceylanı sürümüzde misafir ediyoruz. İlgili yerlere de bildirdik. Onlar gelene kadar sahip çıkmamızı söylediler. Elimizden geldiği kadar bu güzel hayvanı korumaya çalışıyoruz. Şu ana kadar ceylanı keçi sütü ile besledik. Anne keçilerin hepsini emiyor" şeklinde konuştu.

Çobanlar, ceylanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bayramdan sonra alınmasını bekliyor.