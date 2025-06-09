Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Menzelet Barajı kıyısında yer alan Güredil Kalesi, hem tarihî kalıntıları hem de etkileyici manzarasıyla dikkat çekiyor. Dron ile kaydedilen görüntüler, kalenin eşsiz konumunu ve çevresindeki doğal güzellikleri gözler önüne serdi.

Roma döneminden kalma olduğu değerlendirilen Güredil Kalesi, savunma amaçlı inşa edilmiş yapısıyla stratejik önemini koruyor. Yüksek bir tepeye kurulmuş olan kale, geçmişten günümüze uzanan izleriyle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. Ali Kayası ile Menzelet Barajı arasında kalan bölge, kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Kalenin çevresi zengin bitki örtüsü ve kuş bakışı manzarasıyla bölgeye gelen ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Bölgeye yapılan gezi sırasında kaydedilen dron görüntüleri, Güredil Kalesi’nin tarihi yapısını ve çevresindeki doğal peyzajı etkileyici şekilde ortaya koydu. Havadan çekilen görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sami Kaya, "Bölgeye geldik manzara çok harika yurdumuzun gizli bilinmedik yerleri var çok memnunuz" dedi.

Özkan Açıkgöz, "Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Gelmek isteyenlere şiddetle öneriyoruz" ifadesini kullandı.