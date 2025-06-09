Antalya’da Kurban Bayramı’nın son gününde sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Kurban Bayramı’nın son gününü aileleri ve sevdikleri ile geçirmek isteyen kent sakinlerinin yanı sıra tatil için Antalya’yı tercih eden yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni doldurdu. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 78 seviyelerine ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Yarın başlayacak olan mesai öncesi tatilin son gününü aileleri ile birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşların bazıları ağaç gölgelerinde yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri kurarak piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Tatilin son günü sahilleri doldurdular

Denizin keyfini en fazla çocuklar çıkartırken, ailesi ile birlikte tatilin son gününü denize gelerek geçiren vatandaşlardan Rıza Baskın, "Bugün bayramın son gününü değerlendirmek için denize geldik. Normalde her hafta denize geliyorum. Sahil de oldukça kalabalık gayet güzel gözüküyor. Bayram da güzel geçti. Çalışan bir insan olduğum için iznimi de bugüne denk getirerek ailecek Konyaaltı Sahili’ne geldik. 25 yıldır Antalya’da yaşıyorum ve çok mutluyum. Su da gayet güzel, sıcaklığı ideal" dedi.