Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı’nda yaz mevsiminin gelmesine rağmen kar botlarıyla kayak keyfi yaşanıyor.

Türkiye’de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Doğu Karadeniz’in turizm cenneti Rize, kış boyunca tepelerindeki kar kalınlığı ile gündeme gelmişti. Kış aylarında Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’ndan havalanan helikopterlerle Kaçkar Dağları’nda yapılan dünyanın en elit sporu Heliski’nin yanı sıra tüm kayak merkezlerini kar kalınlığı ile kış ayı boyunca geride bırakan Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası adından sıkça söz ettirmişti. Kış sporlarıyla dünyanın her köşesinden turist ağırlayan Rize’de şimdi ise gözler Haziran ayı olmasına rağmen kar görüntüleriyle İkizdere ilçesine bağlı 2640 rakımlı Ovit Dağı’na çevrildi. Yaz mevsiminin ilk ayında bile kar örtüsü ile kayak keyfi sunan Ovit Dağı da Rize’nin diğer bölgeleri gibi kış sporlarıyla ilgilenenler için bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

Türkiye’de oldukça nadir görülen bu durum doğa tutkunlarının dikkatini çekerken aynı bölgede kış sporlarına da ilgiyi arttırıyor. Ayder Yaylası, Handüzü Yaylası ve Ovit Dağı’nın kar kalitesi ile birlikte son yıllarda kurulan 5 kayak kulübünde 150’den fazla sporcu faaliyet yürütüyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Adnan Er, Ovit’in sadece kış aylarında karla kaplı olmadığına değinerek "Haziran’da dahi karla kaplı oluşuyla Türkiye’de nadir rastlanan bir doğa harikasıdır. Ulaşımı kolay, altyapısı gelişmeye açık bu bölge, Rize’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.