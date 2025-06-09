Türk Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında 2025 yılı için aldığı kurban vekâletlerinin kesimlerini Türkiye dahil 23 ülkede tamamladı. Bayramın ilk gününden itibaren kurban kesimlerine başlayan Kızılay, bir önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artışla toplamda 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay’ın 19 yıldır başarıyla uyguladığı kurban kampanyasına bu yıl da hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Kızılay, vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye’nin yanı sıra üç kıtada 22 ülkede toplam 168 bin 584 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. 2025 Kurban Kampanyası kapsamında belirlediği hedefleri aşan Kızılay, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği toplam 146 bin 683 hisselik kurban kesimini de yüzde 15 oranında artırmış oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay olarak bir bayramı daha bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bağışlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum" dedi.

Konserveler yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekâletlerini alan Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği kurban kesiminden elde edilen etlerin yüzde 60’ını aşevlerinde sıcak yemek üretiminde kullanırken kalan kısmını ise 800 gramlık konserve kavurma olarak hazırlanarak yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kavurma konservelerinin hazırlanması için et işleme süreçlerini başlatan Kızılay, yurt içi dağıtımlarda önceliği deprem bölgesindeki afetzede ailelere verecek.

Gazze için 21 bin 504 hisse kurban kesildi

Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinliler için bu yıl da uzun ömürlü kavurma konservesi modelini uygulayan Kızılay, yurt içi kampanyası kapsamında Gazze için 21 bin 504 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, sınırlardan yardım geçişine izin verildiği an hızla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Yurt dışında 22 ülkede 3.4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı

Kurban kampanyası kapsamında Balkanlar’da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu’da Irak,Suriye, Yemen, Afrika’da Somali,Çad,Nijer,Kenya,Tanzanya,Uganda,Gine,Burkina Faso, Kamerun; Asya’da Afganistan,Bangladeş,Kırgızistan, PakistanveMoğolistan ve ayrıca KKTC dahil olmak üzere toplam 22 ülkede gerçekleştirdiği 137 bin 350 hisse kesimlerden elde edilen kurban etlerini ise taze et olarak dağıtarak yaklaşık 3 milyon 433 bin 750 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine SMS ve sesli mesaj ile kesimi yapılan kurbanlar hakkında günlük olarak bilgi veriliyor. Kesimler, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü, Kızılay görevlileri, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştiriliyor.