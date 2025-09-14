Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde geleneksel hale gelen Kurucuova Keşkek Festivali’nin altıncısı, Kavaklıdere Kaymakamlığı himayesinde yapıldı. Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve protokol üyeleri keşkeğin en önemli malzemesi olan buğdayı geleneksel yöntemle dibekte döverek keşkek hazırlanmasına yardım etti.

Asırlık tariflerle ve geleneksel yöntemlerle büyük kazanlarda pişirilen keşkek, vatandaşlara ikram edildi. Asırlardır düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde yöresel lezzetlerden olan keşkek, festival vesilesiyle geleneksel yöntemlerle hazırlandı. Hazırlanışı gelecek nesillere aktarılarak somut olmayan kültür hazinesi gelecek kuşaklara aktarılması sağlandı.

Birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun olarak hissedildiği festival mehter takımı gösterisinin ardından sona erdi.