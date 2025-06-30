Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Murtaza Nadiri, Van’a gelerek kurt dışkılarından aldığı örneklerle laboratuvar ortamında yapacağı çalışmalar sonucu kurtlar ve köpeklerin genetik akrabalığını araştıracak.

Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Murtaza Nadiri, hazırladığı proje çerçevesinde kurtlar ve köpeklerin akrabalığını araştırmak için Van’a geldi. Alınan dışkı örnekleri laboratuvar ortamında incelenerek, kurtların DNA yapıları ile köpeklerin DNA’ları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar analiz edilecek. Araştırma, hem biyolojik akrabalık düzeyini ortaya koymayı hem de türler arası genetik etkileşimi anlamayı hedefliyor.

Nadiri, "TÜBİTAK projesiyle kurtları araştırıyoruz. Özellikle kurt ve köpeklerin arasındaki melezleşmeye bakıyoruz. 4 yavru kurt, Muş’tan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Bizde Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile iletişime geçtik. Aldığımız izinler doğrultusunda Van’a geldik. Yavrulardan dışkı örneği aldık. Aldığımız dışkılarla laboratuvarda incelendikten sonra sonuçlarını paylaşacağız. Bu yavru kurtlar da büyüdükten sonra kesinlikle aynı doğada, aynı yerde bırakılacaklar" dedi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunları ilgilendiğini söyleyen Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Ekolojik dengenin devam etmesi için çalışan kurumlarla iş birliği yapıp ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışmalar yürütmekte. Ayrıca araştırmacılara zemin oluşturarak onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Araştırmacılarla birlikte bu bölgedeki hayvanların ekolojik dengenin araştırılması materyal hazırlamakta. Biz buraya gelen hiç bir araştırmacıyı geri çevirmiyoruz. Son 5 yılda da uluslararası düzeyde kaliteli dergilerde yayınları çıkmakta. Kalitesi yüksek düzeyde yayınları çıkmakta. Bundan sonra proje hazırlamak isteyen herkese kapımız açık. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Siirt, Hakkari, Muş, Bitlis ve Van ilindeki bütün yaban hayvanlar buraya gelmekte. Buraya gelen hayvanların hem tedavisi, hem de kayıtları literatüre düşme babında kayıt oluşturuyoruz. Son olarak kurtlarla ilgili proje hazırlayan Sakarya Üniversitesi’nden gelen Nadiri, DKMP’den aldıkları izinle bizden yavru kurtların dışkılarını almak için geldi. Kurtları genetik yönden araştıracaklar. Köpeklerle herhangi bir akrabalık derecesinin olup olmadığını araştıracaklar" dedi.