Devrek’te Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından açılan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM), 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan 20-60 yaş arası kadınların psikososyal, sosyokültürel, kişisel ve mesleki yönden gelişimlerini sağlamaya yönelik açılan kurs 2023 yılından beri faaliyet gösteriyor.

Merkezde düzenlenen kurslar üç aylık dönemler halinde gerçekleştiriliyor. Kurslarda kadınlara üç ay süresince koruyucu önleyici ve mesleki eğitimler veriliyor. Mesleki eğitimler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Usta Öğretici olarak görev yapan Emre Taşkıran tarafından verilirken, 2023-2024 yılları arasındaki 5 kurs döneminde toplam 125 hanım Aile Destek Merkezi kurslarından faydalandı. Takı tasarım, deri işlemeciliği ve ahşap oymacılığı alanlarında yaptıkları ürünlerini Devrek Cumhuriyet Alanında açılan standa davetlilerin beğenisine sunan kursiyer kadınlar satışlardan elde ettikleri gelirleri aile bütçesinde kullanacaklar.

Tamamen el emeği göz nuru olan ürünler arasında bez çantalar ve kalemlikler, takılar, deri kemerler, kartlıklar, cüzdanlar, anahtarlıklar, pasaportluklar, ajandalar, çantalar ve ahşap tablolar yer alıyor.