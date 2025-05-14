Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan hareketliliği başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küpe, nakil ve sağlık kontrolleri konusunda denetimleri artırdı.

Gazipaşa’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan hareketliliği hız kazandı. Bir yandan kurbanlık hayvan satıcıları, kurbanlıklarını satıp bitirmek için mücadele ederken, diğer yandan İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlıklı kurbanlıklara ulaşması için hem hayvan sahiplerinin bilgilendirilmesi hem de yol kontrollerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı.

Küpe ve nakil şartlarına dikkat

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan satışlarının artmasıyla birlikte hem üreticilerin hem de vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bat, kurbanlık hayvanların kulak küpelerinin takılı ve sağlık kontrollerinin yapılmış olması gerektiğini vurgularken, "Hayvan nakillerinde gerekli belgelerin eksiksiz olması şart. Bu konuda hem hayvan sahiplerini bilgilendiriyoruz hem de yol kontrolleriyle süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramı öncesi ilçedeki hazırlıkların koordineli şekilde yürütülmesi için Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde toplanacağını belirten Bat, "Komisyon toplantısında ilçemizdeki kurban kesim yerleri ve hayvan satış noktaları belirlenecek. Kurban pazarının açılışı da bu toplantıda kararlaştırılacak" diye konuştu.

Kurban kesim alanlarında hijyen, sağlık ve çevre temizliği başta olmak üzere tüm kriterlerin sağlanması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca görev başında olacağını ifade eden Bat, "Görevlendirdiğimiz veteriner hekimlerimiz, kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerini bayram süresince sürdürecek. Amacımız, hem vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirmesi hem de hayvan refahının korunmasıdır" dedi.