Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı’nda 114 vakaya acil müdahalede bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşlardan gelen 144 ihbarı değerlendirdi.

Antalya’nın Kepez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince ilçedeki vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için 4 gün boyunca yoğun mesai yaptı. Kepez Belediyesi çatısı altında hizmet veren Sağlık Merkezi’ne bağlı ekipler, bayram boyunca toplam 114 vakaya acil müdahalede bulundu. Kurban kesimi sırasında bıçak darbeleriyle meydana gelen yaralanmalara ilk müdahale kurban kesim alanlarında hazır bekleyen belediye sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Öte yandan Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca sahadaydı. İlçede vatandaşlardan gelen 144 ihbarı değerlendirdi. En fazla yoğunluk bayramın birinci gününde yaşandı. Zabıta ekipleri ilk gün toplam 73 ihbar aldı. İhbarlar arasında kaçak kesim, çevre kirliliği, toplu konut önlerinde ateş yakılması, park alanlarında mangal yapılması ve kaçak kıyma çekimi gibi şikâyetler öne çıktı. Vatandaşların huzurunu korumak amacıyla ihbar noktalarına hızlıca yönlendirilen ekipler, gerekli uyarıları yaparak kurallara uyulmasını sağladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar ise Kepez Belediyesi’nin ilçede belirlediği 9 farklı kurban kesim noktasına yönlendirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, hummalı bir çalışma sergiledi.

"Emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bayram süresince sahada özveriyle görev yapan belediye personeline teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimiz görev başındaydı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.