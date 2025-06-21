Elazığ İl Müftülüğüne bağlı Altınçevre Yatılı Erkek Kur’an Kursunda yıl sonu karne ve ödül töreni düzenlendi.

Törene Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Kur’an kursu yöneticisi Ebubekir Yazar, müftülük personeli, Kurs Öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kurs yöneticisi Ebubekir Yazar, yıl boyunca gösterilen gayret ve başarıya dikkat çekerek öğrencileri ve velileri tebrik etti. İl Müftüsü İrfan Üstündağ ise konuşmasında, Kur’an eğitiminin önemine değinerek kurslarda verilen manevi eğitimin çocukların geleceği açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere takdir belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve dualarla sona erdi.