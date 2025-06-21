Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği "Edebi Kazılar" söyleşilerinin konuğu olan usta yazar Gündüz Vassaf, çocuk yetiştirme, sanat ve yaşamın anlamı konularında görüşlerini paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen "Edebi Kazılar" söyleşilerinin son konuğu, yazar, psikolog ve düşünür kimliğiyle tanınan usta kalem Gündüz Vassaf oldu.

Dila Taşçı’nın sorularıyla gerçekleştirilen keyifli sohbete sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Söyleşiyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de takip etti.

Doğmamış çocuğa yazılan mektuplar: Doğana

Son kitabı "Doğana" ile Nilüfer’de okurlarıyla buluşan Vassaf, bu kitabı çocuğu olmadan önce ona yazdığı mektuplardan derlediğini belirtti. Yazılmalarının üzerinden 40 yıla aşkın süre geçtikten sonra bu mektupların yayınlandığını dile getiren Vassaf, "Doğmamış çocuğuma mektuplar yazarak kendimi baba olmaya alıştırdım. Bu kitap, her anne babanın kitabıdır" dedi.

Çocuk yetiştirme üzerine çarpıcı tespitler

Ebeveyn ve çocuk ilişkisine dair çarpıcı tespitlerde bulunan Vassaf, "Çocuklara, son kölelerimiz diye bakıyorum. Çünkü onlara dinimizi, isimlerini veriyoruz. Onlara karşı yargılarımız var ve despotuz. Anne baba olarak içimizde ne kadar diktatör olma eğilimi varsa, bunun alıştırmasını ilk çocuklarımızla gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleneklerin, örf ve adetlerin çocuklara yüklenmemesi konusunda uyarılarda bulunan Vassaf, dünya çapında yaşanan çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisine de değindi. 1978 yılında Filistin Özgürlük Örgütü ile yaşadığı deneyimlerini aktaran yazar, "Geçmişin acılarını, intikamlarını çocuklara yüklüyoruz" dedi.

Sanatın insan yaşamındaki yerine dair görüşlerini de paylaşan Vassaf, "Sanat varlığımız. Hayatımızın ilk 6-7 yılında hepimiz sanatçıyken, mevcut düzen hepimizi sanattan soğutuyor. Kapitalizm, sanatı vaktimizi çalmak için bir araç haline getirdi. İçimizdeki sanatı keşfetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Vassaf, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki vatandaşların belediyelerinden sanat ve kültür alanında taleplerde bulunsa nice Nilüferler çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

Doğayla barışık yaşam çağrısı

Gündüz Vassaf, insanların "kendini tanıma" takıntısını eleştirdi. "Kendimizi tanıyacağımıza bir kediyi tanıyalım, bir bitkinin nasıl yetiştiğini, çiçek verdiğini tanıyalım" ifadelerini kullanan Vassaf, insanlığın doğayla bütünleşik bir ilişki kurması gerektiğini vurguladı.

"İnsanoğlu olarak kendimizi o kadar yükseğe koymuşuz ki, hayvanlar, bitkiler, doğa, hepsi bize etsin istiyoruz. O zaman da iklim krizi oluyor. Biz, artık gezegen bilincine sahip olmalıyız. Doğayla barışık bir şekilde yaşamalıyız" şeklinde konuşan Vassaf, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gündüz Vassaf’a, söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir günün anısına hediye verdi. Başkan Şadi Özdemir, katılımları için Gündüz Vassaf’a teşekkür etti.