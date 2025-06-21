Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde 200 üreticiye toplam 1000 dekarlık alanda ekilmek üzere silajlık mısır tohumu dağıttı.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ve Orhaneli’deki çiftçileri silajlık mısır tohumu ile destekledi. Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), Büyükorhan Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan projeyle, 200 üreticiye toplam 1000 dekarlık alanda ekilmek üzere 4 kilogramlık silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL desteğiyle Büyükorhan Belediyesi’ne bir adet çilek malç makinesi, Orhaneli Belediyesi’ne ise bir adet balya makinesi hediye edildi.

Büyükorhan ve Orhaneli’de düzenlenen törenlere, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, ilçe ziraat odaları ile tarım ve orman müdürlüklerinin temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kırsal kalkınmaya büyük önem verdiğini, her alanda üreticiyi desteklediğini söyleyen Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, ekonomik şartlarının zorlaştığı bir dönemde üreticinin nefes alabilmesi için projeler geliştirdiklerini belirtti. Genç nüfusun köylerinde kalabilmesi için gerekli ortamları oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Saldız, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölgede aromatik bitkiler olan yaban mersini, ahududu, gojiberry ve çilek gibi ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, çiftçiye destek veren ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da bölgenin tarım ve hayvancılık noktasında önemli bir yer tuttuğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.