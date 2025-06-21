Mudanya’nın Mesudiye Mahallesi’nde, İmar Yasasına Takılanlar Derneği Başkanı İbrahim Hacıoğlu, 23 Haziran Pazartesi günü Mudanya Belediyesi’nden gelen yıkım tebligatının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Yıkım kararlarını protesto eden vatandaşlar, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a seslenerek destek talebinde bulundu.

Dernek Başkanı İbrahim Hacıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada yalnızca bir yapı değil, bir emek, bir umut, bir hayal yıkılıyor. Hem bireysel hem de milli servet yok ediliyor. 2025 Aile Yılı’nda yuvalar yıkılıyor. Derneğimizin kuruluş amacı, 2018 yılında çıkarılan ve kamuoyunda ’İmar Barışı’ olarak bilinen, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. madde kapsamında ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara verilen yapı kayıt belgelerinin sonradan iptal edilmesiyle oluşan mağduriyetleri gündeme getirmektir."

Hacıoğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"5216 sayılı Büyükşehir Yasası’nın geçici 1. maddesi uyarınca, büyükşehir belediyeleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarını yapmakla yükümlüdür. Ancak bu planlar yapılmadığı için, köylerde tarım, hayvancılık, barınma gibi temel ihtiyaçlarda ciddi sorunlar ortaya çıkmış, vatandaşlar mağdur olmuştur. Bu nedenle birçok kişi derneğimize üye olmuştur."

2018 tarihli İmar Barışı Yasası’nda yer alan "Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır." ifadesine de değinen Hacıoğlu, Danıştay 6. Dairesi tarafından bu cümlenin Anayasa’ya aykırı bulunduğunu ve Anayasa Mahkemesi’nin 23 Temmuz 2024 tarihli, 2023/74 esas sayılı kararıyla bu maddenin iptal edildiğini hatırlattı. Hacıoğlu, "Bu karar, İmar Barışı yasasının eksik ve sorunlu olduğunu ortaya koymuştur. Milyonlarca vatandaşı mağdur eden bu yasa afet riski göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir" dedi.

Hacıoğlu, ayrıca 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ve sonrasında yapılmayan imar planları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu vurguladı. Mudanya’ya bağlı Mesudiye, Eğerce, Söğütpınar ve Esence mahallelerinde (eski köyler) imar planı bulunmadığı için buradaki binlerce yapının kaçak duruma düştüğünü söyledi.

Vatandaşların belediyeye ruhsat almak için başvurduğunda, imar planı olmadığı gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini belirten Hacıoğlu, "Kesilen para cezaları, açılan davalar, suç duyuruları, verilen yıkım kararları insanları çaresiz bırakmaktadır. Hukuki yollarla çözüm arayan vatandaşlar da sonuçta yıkımla karşı karşıya kalmaktadır." dedi.

Bölgenin Bursa’nın en değerli yerlerinden biri olduğunu söyleyen Hacıoğlu, özellikle astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıkları olanların buraya yerleştiğini ve kendi arazilerine tek veya iki katlı köy evleri yaptıklarını belirtti.

"Bugün yıkıma konu olan birçok evin kapı numarası, elektrik ve su abonelikleri bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi bu bölgelere asfalt dökmüş, düzenli çöp toplama hizmeti sunmaktadır. Bölgede camiler, süpermarketler ve bakkallar da vatandaşlara hizmet vermektedir. Ancak postane, ATM, sağlık kabini, okul, otobüs hattı gibi kamu hizmetlerinden faydalanılamamaktadır. Bu da imar planlarının olmamasından kaynaklanmaktadır."

Yıllar içinde artan nüfus, yerleşim ihtiyacı ve şehir merkezinden bölgeye taşınanlarla birlikte yapıların sayısının da arttığını vurgulayan Hacıoğlu, her seçim döneminde siyasetçilerin bölgeyi ziyaret edip oy istemelerine rağmen somut bir hizmet sunmadıklarını ifade etti.

"Belediyenin kendi yaptığı kaçak yapılar da bulunmaktadır. Bu yapılar zaman zaman festival ve etkinliklerde kullanılmıştır. Biz artık bu yıkımların durmasını, imar planlarının ivedilikle hazırlanmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki yıkılan sadece bir bina değil; emek, umut ve hayaller de yok edilmektedir. Bu aynı zamanda bireysel ve milli servetin yok olması demektir."

Hacıoğlu, merkezi hükümete ve TBMM’ye seslenerek mülkiyet sorunlarını çözmek adına yeni bir yasal düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini söyledi. "Sürekli kentsel dönüşümden söz edilen bir dönemde, mülkiyet sorunları çözülmeden bu dönüşüm mümkün olmayacaktır. Aksi takdirde yine milyonlarca vatandaş mağdur olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.