Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-8 Mayıs Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklara trafik bilinci aşılandı.

Etkinlikte minik öğrenciler 'trafik polisi' rolü üstlenerek kuralları uygulamalı öğrendi. Çocuklara, trafikte yaya önceliği, hız sınırlarına uyulmasının önemi ve genel trafik kuralları anlatıldı.

Yetkililer, 'Yollar hepimizin', 'Bir adım dikkat, bir ömür güven' ve 'Hız değil, hayat önemli' mesajlarıyla sürücüleri daha duyarlı olmaya davet etti.

Açıklamada, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı vurgulanarak, 'Kurallara uyalım, sevdiklerimize sağ salim kavuşalım. Trafikte saygı, hayatta huzurdur.' ifadelerine yer verildi.