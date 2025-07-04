Yangınların genelde insan kaynaklı çıktığına dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan, temel nedeninin ise kuraklıktan kaynaklandığı, bilimsel araştırmalara göre Akdeniz Bölgesinin çölleşeceğini söyledi.

Yurt genelinde bir çok ilde olduğu gibi Akdeniz bölgesinde Adana, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş’ta tada bir çok orman yangını meydana geldi. Bölge genelinde yangınlar öncen alınan tedbirler ve zamanında müdahale ile söndürüldü ancak binlerde dönüm arazi zarar gördü. Orman yangını riskinin yüksek olduğu Akdeniz Bölgesi için Çevre Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Deniz Orhan uyarıda bulundu.

Son yıllarda orman yangınlarının özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde arttığına değinen Orhan, bu artışın en büyük nedeninin kuraklık olduğunu söyledi. Orhan, "Yangınlar insan kaynaklı çıkıyor. Ancak kuraklık bunda en büyük etken. Ülkemizde her yıl yaz aylarında yoğun şekilde yaşanan orman yangınları, ekolojik tahribatın yanı sıra, sosyal, ekonomik ve politik tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri, doğal yapısı gereği yangına en hassas alanları oluşturmaktadır. Son yıllarda yaşanan aşırı hava olayları sonucu yüksek sıcaklık ve kuraklık ormanlarımızı savunmasız hale getirmektedir" dedi.

Konuşmasını sürdüren Orhan," Yangınların temel nedenleri, artan sıcaklık, düşen nem oranı ve artan rüzgârlardır. Ayrıca ülkemizde çıkan yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı çıkmaktadır. Piknik, sigara izmariti atılması, anız yakılması gibi nedenlerde kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz Bölgesi çöl olabilir"

Bunun yanı sıra enerji nakil hatlarının ormanlık alanlardan geçmesi ve sabotaj gibi nedenlerinde hassas alanların yanmasına sebep olduğuna değinen Orhan "Yangınların önüne geçmek için insan yaşam alanları ve ormanların arası tampon bölge uygulamaları, hassas alanlarda sedir ağaçları gibi hem rüzgârı hem de ateşi engelleyen hatlar oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca daha önce ormanlık alanlarda oluşan doğal göller yok oldu. Bu yüzden yangına müdahale etmekte ekipler zaman kaybediyor. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kuraklığın bu hızla devam etmesi durumunda bilimsel makalelere göre 50-100 yıl içinde Akdeniz Bölgesinin çöl olacağını belirten Orhan, "Bölgemizin çöl olmaması için ormanları korumamız ve artırmamız gerekiyor. Ormanlar yangınları nedeniyle her yıl böyle yok olursa biz görmeyeceğiz ama bölgemiz çöl olacak. Bu çok büyük bir risk" diyerek sözlerini tamamladı.