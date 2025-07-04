Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevre iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Erzincan’ın doğusu ile Bayburt, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği meteoroloji tarafından bildirilirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan’ın batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt Erzurum, Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bununla birlikte, Bayburt merkezde hava sıcaklığının 18 derece, Aydıntepe’de 17 derece ve Demirözü’nde 15 derece olması bekleniyor.