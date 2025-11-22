Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin ilk durağı olan Bayburt’ta, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları müze konserinde sahne aldı.

Festival kapsamında iki özel konserin ilki Baksı Müzesi’nde ‘Müze Konseri’ adı altında yapılırken, akşam ise Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda ‘Anadolu Ezgileri Konseri’ ile devlet sanatçıları izleyiciyle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliği bir sanat seferberliği olarak nitelendirdi. Sağtürk, Bayburt’tan başlayarak 23 farklı il ve ilçede konser, opera, bale, müzikaller ve çocuk oyunları gibi etkinliklerin izleyiciyle buluşacağını ifade ederek, "Bugün, Anadolu’nun kalbinde, Bayburt’ta, sanatın birleştirici gücünü hep birlikte solumak için toplandık. Sahnemiz sadece izlemek için değil, birlikte hissetmek ve geleceğe umutla bakmak için var" dedi.

Festivalin geçen yıl Şırnak’ta başladığını hatırlatan Sağtürk, o dönemde 24 il ve ilçede 51 ücretsiz temsil gerçekleştirdiklerini belirtti ve bu yıl aynı heyecanla yola çıktıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan izleyiciler de memnuniyetlerini dile getirdi. Konseri ailesiyle birlikte dinlemeye gelen Murat Akpınar, sanatın önemine vurgu yaparak, "Güzel bir etkinlikti, güzel bir hafta sonu etkinliği oldu. Sanat bizler için çok önemli, toplum için çok önemli. Böyle etkinliklerin sayısının artmasını istiyoruz. Ruhumuzu biraz da sanatla besliyoruz" ifadelerini kullandı.

Operayı izlemeye gelen Büşra Arslan Öcal ise, Bayburt’ta böyle bir kültürel etkinliğin olmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi. Öcal, "Bugün gerçekten tam anlamıyla Türk kültürünün ezgilerinden bir opera dinledik. Bu yüzden çok anlamlı ve keyifliydi" şeklinde konuştu.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan da, konserin insanın iç dünyasını açacağını ve insanlara karşı duyulan saygı ve sevgiyi müzikle anlatmayı amaçladığını dile getirerek, etkinliğin bölgedeki kültürel eksikliği giderdiğini sözlerine ekledi.

Festival kapsamında Bayburt’tan başlayarak Türkiye genelinde 23 farklı il ve ilçede opera, bale, konser ve çocuk oyunları gibi etkinlikler halka ücretsiz olarak sunulacak.