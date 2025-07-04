Bartın’da yıl başında çıkan yangında büyük hasar gören ve yeniden onarılan Küre Dağ Evi isimli turistik tesis kaçak yapı gerekçesiyle mühürlendi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde 1998 yılında BAKKA Teşvikleri Projesi ile yapımına başlanan ve 11 yıl öncede dönemin milletvekili olan bugünkü Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’un da katıldığı törenle hizmete açılan 10 odalı Küre Dağ Evi Konaklama Tesisi, mühürlendi. 8 Haziran 2025 tarihli kaymakamlık kararı ile Bartın İl Özel idaresince "kaçak izinsiz yapı" gerekçesiyle kapısına mühür vurulan tesisin önümüzdeki dönemde yıkılması planlanıyor.

11 yıldır yerli ve yabancı turistleri ağırlayan tesisin mühürlenmesi, tesis sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bölge halkını da üzdü.

Tesiste 1 Ocak 2025 tarihinde yangın çıkmış ve yeniden restore çalışmalarına başlanmış ve 160 bin TL maliyetle çatı tadilatı ve onarımı tamamlanarak, 1 Mayın 2025 tarihinde yeniden hizmete vermeye başlamıştı