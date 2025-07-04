Jandarma İl Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Bartın’da İL Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından, "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şahıs, "çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahıs, "5607 sayılı yasanın 3/18 maddesine muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yakalanan şahısların, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini öğrenildi