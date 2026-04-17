Türkiye'de üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı'ndaki çekek yerleri ve iskelelerde düzenleme yapılacak.

Valimiz Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Melih Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdür Yardımcısı Aşkın Ozan, DSİ 23. Bölge Müdür Yardımcısı Özgün Taşçı, Bartın Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Özkan Beske, tekne ile Bartın Irmağı'nda inceleme yaptı. Tekne ile yapılan gezide, Türkiye'de üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilen tek ırmağı olan Bartın Irmağı'ndaki derme çatma iskele ve çekek yerleri görülerek, kalıcı bir proje yapılması için istişare ve öneriler değerlendirildi.

Programda, denizden geçimini sağlayan Bartın Irmağı'ndan geçimini sağlayan balıkçıların daha iyi şartlarda çalışmasına fırsat sunması beklenen proje için hem uzmanların hem de balıkçıların önerileri de dinlendi.

heyetin Boğaz mevkisinde yaptığı ırmak incelemesinin ardından ise Bartın'daki sahil kenarındaki köy ve ilçelerdeki balıkçı barınakları da incelenerek, yenilerinin yapılması için gereken çalışmalar konusunda da fikir alış verişi yapıldı.