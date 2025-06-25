Düzce’de 1,5 aydır yağmur yağmaması üzerine köylüler, tarım ürünlerinin ciddi zarar göreceğini düşünerek yağmur duasında buluştu.

Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde uzun süredir devam eden kuraklık endişeye yol açtı. Tarım arazilerinin suya duyduğu ihtiyaç her geçen gün artarken, köy halkı çareyi yağmur duasında buldu. Namazın ardından köy meydanında toplanan vatandaşlar, hem yağmur yağması hem de bolluk ve bereket için ellerini semaya açtı. Yapılan dualarda İslam coğrafyasına huzur ve esenlik temennileri de yer aldı.

Yağmur duasına katılan köylülerden Orhan Öztürk, tarım arazilerinin suya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Yağmur duası için camiye geldik, namazımızı kıldık. Ardından cami dışına çıkarak dua edeceğiz. Yaklaşık 1,5 aydır yağmur yağmıyor. Yağmurun yağmaması tarımı ciddi şekilde etkiliyor. Burası fındık bölgesi olduğu için şu an fındığın içini doldurma zamanı. Eğer yağmur yağmazsa fındık içini dolduramaz. İçini doldurmadığı zaman da fındık yanar. Bu da ekonomik zarara neden olur. Yağmur yağmazsa sadece fındık değil, tüm sebze, meyve ve yeşillikler de kurur. Eğer Allah güzel bir yağmur yağdırırsa, meyveler, sebzeler ve fındıklar da güzel olur" dedi.