Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı’nda her hafta düzenlenen açık hava sineması etkinliği, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine keyifli anlar yaşatıyor. Yaz programı kapsamında her cumartesi akşamı gerçekleştirilen etkinlikte, aileler ve çocuklar bir araya gelerek hem sosyalleşiyor hem de eğlenceli filmler izliyor.

Sıcak yaz akşamlarında parkın yeşillikler içindeki ortamında düzenlenen sinema etkinliğinde bu hafta, ‘Bizim Köyün Şarkısı’ filmi gösterildi. Şehir hayatından köy yaşamına geçiş yapan Çınar ve Zeynep’in hikayesinin anlatıldığı film, aileler ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte izleyicilere mısır ve gazoz gibi ikramlarda da bulunuldu.

"Ailelere nefes alma imkânı sunuyoruz"

Engelsiz Yaşam Parkı Özel Eğitim Öğretmeni Hasan Mutlu, yaz aylarının gelmesiyle sinema etkinliklerini başlattıklarını belirterek, "Yazlık sinema etkinliğimizle tüm öğrencilerimizi ve ailelerimizi bir araya getiriyoruz. Bir arada eğlenceli vakit geçiriyorlar ve kaynaşıyorlar. Aileler çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmekte zorlanıyor. Bu etkinlik sayesinde hem çocuklar sosyalleşiyor hem de aileler biraz olsun nefes alıyor" dedi. Etkinliğin her cumartesi saat 20.00’de yapıldığını söyleyen Mutlu, tüm özel gereksinimli birey ve ailelerini Engelsiz Yaşam Parkı’na davet etti.

"Çocukların kaynaşması çok güzel"

Oğlu ile birlikte etkinliğe katılan Ahmet Alçiçek ise "Çocukların birbiriyle kaynaşması, ailelerin birlikte olması çok güzel. Oğlum burada olmaktan çok mutlu. Evde sıkılıyor, elinden tablet ve telefon düşmüyor. Böyle ortamlar oğlum için çok iyi oluyor" ifadelerini kullandı.

"Yeşillikler içinde ferah bir ortam"

Etkinliğe katılan bir diğer veli Fehmi Kaya da oğlunun hem yüzme kursuna geldiğini hem de sinema etkinliğine katıldığını belirterek, "Yeşilliklerin içerisinde ferah bir ortamda güzel bir etkinlik hazırlanmış. Çocukların sıkılmaması için ellerinden geleni yapmışlar. Personelin ilgisi çok güzel, aileler burada gerçekten mutlu" diye konuştu.

Sinema izleyen çocuklardan İrfan Hamza Aytaş filmi beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir filmdi" dedi. Bir diğer çocuk Celal Bağ ise "Sinema izliyoruz, çok güzel bir etkinlik. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, bizimle çok ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.