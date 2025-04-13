Konya’nın Kulu ilçesinde Umre ziyareti ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Umre ziyareti ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması" Kulu Müftülüğü koordinesinde Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yarışmaya lise öğrencilerinden 35, üniversite öğrencilerinden 25 olmak üzere toplam 60 kişi katıldı. Yarışmada ülke genelinde dereceye giren öğrencilerin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her türlü masrafları karşılanarak Umre ziyaretine götürülecek.