Konya’da Gazze’ye destek için "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze direnişine destek ve işgalci İsrail’i kınamak için "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi. Kılıçarslan Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayrakları ile Mevlana Meydanı’na kadar yürüdü. Burada konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Yüreklerimiz yangın yeri. Kardeşlerimizle ellerimizi buluşturamamanın acısı yüreklerimizi dağlıyor. Bu savaş Mescid-i Aksa savaşıdır. Bu savaş onur ve izzet savaşıdır. Buradan canımız, kanımız, malımız Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için feda olsun diye haykırıyoruz" dedi.