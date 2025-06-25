Bilecik’te düzenlenen Kültür ve Sanat Gecesi büyük beğeni topladı.

Gazimihal İlk ve Ortaokulu öğrencilerin sene sonu gösterisi olarak düzenlendiği gece, Gölpazarı ilçesindeki Fatih Dönmez Kültür Merkezi’nde yapıldı. ’Bir Başkadır Benim Memleketim’ temalı Kültür ve Sanat Gecesi, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin aylar süren hazırlıklarının ürünü olan gece, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte; müzik konseri, halk oyunları gösterileri, oratoryo, şiir performansları ve okul sergisi sahnelendi. Her biri ayrı emekle hazırlanan gösteriler, izleyicilerden tam not aldı. Öğrenciler hem sahne heyecanını yaşadı hem de kültürel ve sanatsal becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Vatan sevgisini, birlik ve dayanışma ruhunu sanatla harmanladığımız gecede hem gurur, hem de duygu yüklü anlar yaşandı.