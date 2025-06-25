Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığında farkındalığın ve erken teşhisin oldukça önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, "Özellikle kırsal alanda uzun kollu ve açık renkli giysi giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, doğadan döndükten sonra tüm vücudun özellikle kıvrım bölgeleri kene açısından kontrol edilmelidir" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, KKKA hastalığı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Ayşe Sağmak Tartar, "KKKA hastalı Nairovirüs ailesinden bir virüsün neden olduğunu ve genellikle keneler aracılığıyla insanlara bulaşan ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Virüsün en önemli bulaşma yolları enfekte kenelerin ısırması, enfekte hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya nadiren hasta kişiler ile kan yoluyla bulaştır. KKKA hastalığının ilk belirtileri genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve halsizliktir. Hastalık ilerlediğinde kanama eğilimi artar. Deri altında morluklar, burun kanamaları ve iç organlarda kanamalar görülebilir. Çok ciddi seyrederek ölümle sonuçlanabilir. Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Bölgesel farkındalık ve erken teşhis oldukça önemlidir. En önemli korunma yolu kene ile teması önlemektir. Özellikle kırsal alanda uzun kollu ve açık renkli giysi giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı, doğadan döndükten sonra tüm vücudun özellikle kıvrım bölgeleri kene açısından kontrol edilmeli, keneye açık elle dokunulmamalı ve vücutta eğer kene saptanırsa, kenenin usulüne uygun şekilde çıkarılması sağlanmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanları da hasta ile temasta mutlaka eldiven, maske, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları doğru şekilde kullanmalıdır" diye konuştu.