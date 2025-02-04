Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum’un kadim kültür ve medeniyetlerine ışık tutan Kültür Gezileri ve Kültür Söyleşileri başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından kültür gezileri düzenleniyor. Geziler kapsamında belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu anlatımıyla Leleg Kentleri ve Halikarnassos kent kalıntıları görülecek.

Kültür gezisinin birinci etabı, 8 Şubat Cumartesi günü Pedasa Antik Kenti’nden başlıyor. Geziye katılmak isteyenler için Bodrum Belediye Meydanından saat 11.00’de servis kalkacak. Detaylı bilgi için 444 00 48’ten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaşılabiliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kültürel miras ve Bodrum tarihi konusunda farkındalık oluşturan etkinliklere desteklerini sürdüreceklerini belirterek alanında uzman kişiler tarafından Bodrum tarihi ve kültürünü anlatan farklı konularla ilgili söyleşilerin de başlayacağı bilgisini paylaştı.