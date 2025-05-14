Manisa’nın Kula ilçesinde yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen trafik denetimleri, dron destekli olarak aralıksız sürdürülüyor.

Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kask kullanımının önemine dikkat çekilirken, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında kurdukları uygulama noktalarında hem trafik güvenliğini sağlamak hem de sürücüleri bilgilendirmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. Motosiklet kazalarının önüne geçilmesi ve kask kullanım oranının artırılması hedefiyle gerçekleştirilen uygulamalarda, havadan dron desteğiyle denetimler daha etkin hale getiriliyor.

Özellikle şehir merkezindeki yoğun trafik bölgeleri ile İzmir-Ankara D300 Karayolu gibi stratejik geçiş güzergâhlarında yapılan uygulamalarda, kask takmayan sürücülere uyarılarda bulunuluyor. Aynı zamanda trafik kurallarının hatırlatıldığı broşürler dağıtılarak, kazaların önlenmesinde bireysel sorumluluğun altı çiziliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların ilerleyen günlerde de sıklıkla devam edeceğini, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere ise gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.