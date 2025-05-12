Manisa’nın Kula ilçesinde Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu’nda açılan bilişim sınıfıyla öğrenciler çağın ihtiyaçlarına uygun ortamda eğitim görecek.

Manisa’nın Kula ilçesinde, Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu’nda çağın ihtiyaçlarına uygun modern bir bilişim sınıfı hizmete açıldı. Okul müdürlüğü koordinesinde, Millieğitim bakanlığı, hayırseverlerin ve okul aile birliğinin katkılarıyla hayata geçirilen sınıfın açılış kurdelesini Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir kesti.

Açılış törenine Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Dilek ve Ahmet Varol, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu Müdürü Coşkun Gökten, "Bilgiye çok çabuk ulaşıp bir o kadar da hızlı tükettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bu çağın şartlarına uygun öğrenme ortamlarında eğitim almaları büyük önem taşıyor. Bu düşünceyle çıktığımız yolda, Milli Eğitim Bakanlığımızın, hayırseverlerimizin ve okul aile birliğimizin desteğiyle sınıfımıza bilgisayarlar ve 3 boyutlu yazıcılar kazandırdık. Hedefimiz; düşünen, üreten, analiz yeteneğine sahip ve bilgiyi rehber edinen bireyler yetiştirmek. Bu proje, bu vizyonun somut bir adımıdır" dedi.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir de sınıfın öğrenciler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu sınıf, öğrencilerimizin teknolojik projelerini hayata geçirebilecekleri değerli bir alan olacak. İlçemizde eğitim altyapısının güçlenmesi adına atılan bu adımı kıymetli buluyorum," dedi.

Yeni bilişim sınıfı ile birlikte öğrencilerin teknolojiye daha kolay erişmeleri ve üretkenliklerini artırmaları hedefleniyor.