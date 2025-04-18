Manisa’nın Kula ilçesinde, 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası’nın 49’uncusu kutlandı. Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikler, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş yaptı. Okumuş, Kula’nın zengin kültürel mirasına ve turizm potansiyeline vurgu yaparak, genç nesillerin bu mirası tanımasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve halk dansları büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, salondaki davetlilerden uzun süre alkış aldı.

Etkinliğe, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, protokol üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı gösteriler için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.